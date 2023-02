Suspeito de tentar furtar 110 cabeças de gado é preso

A Polícia Civil (PCMG) de Uberaba , no Triângulo Mineiro, prendeu, na manhã desta terça-feira (7/2), no Bairro Residencial 2000, um dos suspeitos de tentar furtar 110 cabeças de gado Nelore na Zona Rural de Perdizes (a cerca de 120 km de Uberaba) no dia 26 de janeiro desse ano.