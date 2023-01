Suspeito é atingido por disparo durante perseguição policial em Ituiutaba

Um dos suspeitos foi atingido por um disparo durante a perseguição

A Polícia Militar, através do 54º BPM, foi acionada na noite da última terça-feira, 17.jan.23, por volta das 21h30, para atendimento de um roubo à mão armada em um estabelecimento comercial no bairro Platina, em Ituiutaba.

Segundo informações, dois autores, um deles com arma empunho, exigiram a chave do veículo que estava estacionado em frente ao bar, subtraindo das vítimas um Saveiro Cross.

De posse dos dados repassados, via rede rádio, as guarnições iniciaram um intenso rastreamento no intuito de localizar o veículo roubado e prender os autores. Durante rastreamento, a equipe policial cruzou com o veículo roubado no bairro Independência. Ao notar a presença da viatura, o condutor acelerou bruscamente o veículo colocando em risco a vida dos militares e de terceiros.

Com a sirene acionada, e também o sistema de iluminação da viatura ligado, visando abordar o veículo, os autores não obedeceram à ordem legal de parada, e empreenderam fuga em alta velocidade, em movimento zigue-zague pela via, entrando na contramão de direção, desobedecendo aos sinais de parada obrigatória, colocando em risco a vida dos usuários da via, bem como dos militares, que estavam em perseguição.

No intuito de cessar o iminente perigo, haja vista que trafegavam pela contramão de direção, foram efetuados disparos em direção aos pneus do veículo roubado, vindo o pneu a ser avariado. Contudo, o condutor continuou pela via em alta velocidade. O veículo foi abordado na Avenida Veneza, momento em que o passageiro desembarcou e tentou fugir, mas foi abordado pelos militares.

No local foi preso também o motorista e apreendida a arma de fogo, um revólver calibre .38, utilizada no roubo, com cinco munições intactas.

O autor de 23 anos, atingido por dois disparos foi atendido no hospital São José e não corre risco de morte. O autor e condutor, de 20 anos, foi encaminhado para o pronto socorro da Universidade da Federal de Uberlândia, atingido por três disparos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos de praxe. O veículo foi recuperado e encaminhado ao pátio credenciado. As providências de Polícia Judiciária foram tomadas e remetidas à Justiça Militar.