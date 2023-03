Suspeito é preso por dar facada e matar em homem durante briga em bar

Um suspeito, de 36 anos, foi preso por matar um homem com uma facada em uma briga em bar no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Grande BH, na noite dessa terça-feira (28/2).

Segundo o boletim de ocorrência, a briga começou depois que a vítima esbarrou no suspeito. Durante a discussão, o homem foi até o carro, pegou uma faca e atingiu a vítima na barriga.

Após o crime, o suspeito fugiu em um Volkswagen Gol vermelho. A vítima chegou a ser socorrida pelos irmãos, mas morreu logo depois de dar entrada na UPA Jardim Canadá.

Viaturas da Polícia Militar fizeram rastrearam o suspeito, que foi localizado dentro do carro usado na fuga no bairro Água Limpa.

A faca usada no crime foi encontrada no porta-luvas do carro, com um simulacro de arma e um celular.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil. O carro também foi apreendido.