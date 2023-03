Suspeito por maus tratos contra o pai é preso por porte ilegal de armas

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) por porte ilegal de armas de fogo em Além Paraíba, na Zona da Mata Mineira. Ele também é suspeito de maus tratos contra o pai.

A filha adotiva do idoso de 81 anos fez uma denúncia à PM, alegando que o pai vivia em situação insalubre. O filho da vítima, que mora com ele, também seria traficante.

Após essa denúncia, a Polícia Militar foi até a casa do idoso. Ao chegar lá, constatou que se trata de uma residência "pequena com dois cômodos, baixíssima luminosidade e sem ventilação", registou a PM no boletim de ocorrência.