Suspeitos de matarem homem na frente de esposa e filhos são presos

Dois suspeitos foram presos nessa terça-feira (14/3) por um homicídio em praça pública de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, em dezembro de 2022.

Segundo a Polícia Civil, os dois homens foram indiciados pelo homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com a investigação, a vítima estava em uma lanchonete na noite do crime, com a esposa e duas crianças, quando foi surpreendido pelos suspeitos.

Os homens, armados com revólveres calibre 38, atiraram diversas vezes contra a vítima, que ainda foi socorrida, mas morreu no dia seguinte.

As investigações apontam que a motivação do crime está relacionada ao controle do comércio de entorpecentes na cidade.

Os indiciados já têm passagem pela polícia por tráfico de drogas e participação em facção criminosa.

O inquérito policial foi concluído no dia 7 deste mês e enviado à Justiça.