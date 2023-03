Suspeitos de matarem homem por briga de trânsito são presos

Dois homens, de 28 e 29 anos, foram presos preventivamente nessa terça-feira (7/3) suspeitos de espancarem até a morte um senhor, de 59 anos, por uma briga de trânsito.

O crime aconteceu no dia 6 de novembro de 2022, em frente à casa da vítima, em Passos, no Sul de Minas.

Na ocasião, o senhor chegou a ser socorrido com vida, mas morreu cinco dias depois de dar entrada no hospital.

O inquérito foi concluído pela Polícia Civil ainda em novembro do ano passado, com representação à Justiça pela prisão dos suspeitos.

Desde então, a dupla era procurada, sendo que, ontem, se apresentou à Delegacia de Polícia, e foi encaminhada ao sistema prisional.

O crime

De acordo com a investigação, depois de um aborrecimento no trânsito, os suspeitos perseguiram a vítima até a casa dela. Os suspeitos começaram a confusão com empurrões.

A vítima ainda tentou atingir um dos suspeitos, mas sem sucesso. Então, veio uma série de golpes de socos e chutes contra o homem, que só não morreu no local devido à interferência de testemunhas.

A vítima foi socorrida e levada para o hospital, mas morreu no dia 11 de novembro.