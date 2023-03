Suspeitos de roubo em loja de eletrônicos são presos em BH

Três homens, de 22, 30 e 32 anos, e uma mulher, de 23, foram presos suspeito de roubo em loja de eletrônicos na manhã deste sábado (4/3), no bairro Jardim Guanabara, Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, os quatro suspeitos entraram na loja, renderam e trancaram dois funcionários no banheiro do estabelecimento.

De acordo com uma das vítimas, 45 objetos ao todo foram roubados, entre eles 17 celulares, carregadores, fones de ouvido e caixas de som.

Com as características dos suspeitos e do carro usado no crime, a Polícia Militar rastreou a área e localizou dois dos homens e a mulher suspeitos de participarem do crime.

Dentro do carro, a PM encontrou dois sacos de lixo com objetos roubados da loja e um revólver.

O terceiro homem foi encontrado na Avenida Cristiano Machado através do rastreamento de um dos celulares levados no crime. Com ele, além de produtos da loja, os militares apreenderam uma arma de fogo.

Os quatro suspeitos foram presos e levados para a Delegacia de Polícia Civil. Todo o material levado da loja no roubo foi recuperado. O carro usado no crime foi apreendido.