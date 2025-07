Tabata Amaral explica em vídeo as razões dos ataques dos Estados Unidos ao Pix do Brasil

@tabataamaralsp O ataque ao Pix é apenas a primeira peça de um jogo de poder. Bolsonaro e Trump jogam juntos e têm um plano. Nele, o maior perdedor é o Brasil. ♬ som original – Tabata Amaral

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) publicou um vídeo em suas redes sociais na última terça-feira (22), fazendo duras críticas à taxação anunciada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros, e à recente inclusão do Pix em uma investigação comercial norte-americana.

Tabata afirmou que o sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central passou a ser alvo de ataques devido ao lobby das grandes bandeiras de cartão de crédito, que lucram bilhões com as transações no Brasil. Segundo ela, o crescimento acelerado do Pix representa uma ameaça direta ao modelo de negócios dessas empresas.

“O resto do mundo não tem Pix. Na Europa não tem nada parecido. Nos Estados Unidos ainda é comum usar cheque. […] E, por isso, o nosso Pix virou alvo, porque cresceu rápido. Fez o uso de cartão de crédito cair”, disse a deputada.

Além disso, a parlamentar destacou que o avanço do Pix também incomoda big techs, que operam seus próprios sistemas de pagamento. Essas empresas, segundo Tabata, estariam interessadas em enfraquecer o Pix para manter o monopólio dos serviços digitais e garantir a hegemonia tecnológica americana.

“Todas elas estavam na primeira fila na posse de Donald Trump, porque o projeto de poder dele também é bom para elas: manter o mundo usando tecnologia americana, sem concorrência, sem regulação”, pontuou.

Tabata ainda apontou que há uma relação entre a nova postura do governo norte-americano e a aliança entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Donald Trump. A deputada menciona uma carta do republicano ao governo brasileiro em que ele justifica as novas tarifas como reação à Justiça brasileira e à regulação das plataformas digitais.

“Bolsonaro é útil para essas empresas. Ele topa tudo, desde que consiga escapar da Justiça, manter relevância política, reconstruir poder. É por isso que Eduardo Bolsonaro está conspirando nos Estados Unidos”, afirmou.

Por fim, a deputada reforçou que o ataque ao Pix é também um ataque direto à população brasileira, que pode ser prejudicada pela possível perda de um sistema de pagamento moderno, gratuito e acessível.