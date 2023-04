Tapetes enfeitam ruas de Santa Luzia, para procissão da Ressurreição

chuva da madrugada não tirou o ânimo dos moradores de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , que acordaram bem cedo, neste domingo de Páscoa (9), para fazer os tapetes devocionais ao longo da Rua Direita, no Centro Histórico da cidade tricentenária. Do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, na Praça da Matriz, à Capela do Bonfim, no Largo do Bonfim, o asfalto está tomado pelos símbolos da Ressurreição de Cristo, feitos em serragem: hóstia, cálices, peixes, uvas e flores em muitas cores e formatos.

"A tradição de enfeitar as ruas, aqui em Santa Luzia, vem da década de 1940. Na época, usávamos folhas, não a serragem colorida de hoje", contou a moradora da Rua Direita, Luzia Vieira, de 95 anos.

A Procissão da Ressurreição começou às 10h, após a missa celebrada pelo pároco e reitor do santuário, padre Felipe Lemos de Queirós. Ao final da missa, no adro da Matriz, houve coroação de Nossa Senhora, que saiu às ruas de vestes brancas, longe das cores escuras dos cortejos da Paixão de Cristo.

Cá entre nós: o que o ovo tem a ver com a Páscoa, e a Páscoa com o coelho? "É um dia de muita alegria. Começamos cedo, num grupo de familiares e amigos, para celebrar a ressurreição de Jesus", disse a artesã Júnia Carvalho, moradora do Largo do Bonfim. "Tudo está muito lindo. Mais bonita ainda é a fé do povo", observou a aposentada Maria da Assunção Santos.

OURO PRETO Já em Ouro Preto, na Região Central de Minas, grupos de seresta cantaram durante a madrugada como trilha sonora para o trabalho dos moradores, que começaram "ainda no escuro" a produção dos tapetes devocionais. Segundo o padre Edmar José da Silva, pároco e reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição (Bairro Antônio Dias), onde ocorrem as celebrações deste ano, a Semana Santa 2023 trouxe novidades. "É a primeira após reabertura do templo, que demandou nove anos de restauração cuidadosa dos elementos artísticos e obras em toda a estrutura", destacou o sacerdote.

Padre Edmar citou ainda o envolvimento maior da população local nos enfeites das casas, o retorno do roteiro tradicional da procissão do enterro (na sexta-feira da paixão) e uso, pela primeira vez na Procissão da Ressurreição, de anjos dourados criados para a inauguração da matriz. "Voltamos com alguns atos litúrgicos para dentro da igreja restaurada. O povo aguardou com ansiedade", disse. Em Ouro Preto, a Procissão da Ressurreição começará logo após a missa celebrada, às 7h, na Matriz Nossa Senhora da Conceição.

EM BH Domingo também é dia de festa nas igrejas de Belo Horizonte, com a celebração da Páscoa. "Considerado o dia mais importante do calendário católico, o domingo da Ressurreição tem a procissão festiva da Páscoa com o padre carregando o Santíssimo, símbolo do Cristo Ressuscitado", diz pároco e reitor do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem), padre Marcelo Silva.

Para saudar a ressurreição, a alegria é grande: "Neste dia, Jesus venceu a morte , e com Ele nós venceremos as mortes do cotidiano", concluiu o reitor e pároco do santuário".

Em BH, houve, pela manhã, missa solene na Catedral Cristo Rei, presidida por dom Walmor, enquanto na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Rua Sergipe, 175), a ressurreição será festejada em missa às 18h, 19h30 e 21h.