Tarcísio de Freitas recebe apoio do Podemos para o segundo turno

O candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu o apoio formal do Podemos para a disputa do segundo turno das eleições. O candidato elogiou a concretização da parceria entre os partidos.

“Não só uma aliança de vitória, mas de um projeto que vai ser bem-sucedido”, disse. O anúncio do Podemos ocorre após as formalizações de apoio a Freitas dos partidos União Brasil e MDB; do governador Rodrigo Garcia e do candidato do Novo, Vinicius Poit.

Tarcísio de Freitas voltou ainda a destacar que tem trabalhado em mostrar aos prefeitos paulistas, independentemente do partido a que pertençam, que nenhum projeto será descontinuado.

Notícias relacionadas:

Tarcísio de Freitas voltou ainda a destacar que tem trabalhado em mostrar aos prefeitos paulistas, independentemente do partido a que pertençam, que nenhum projeto será descontinuado.

A agenda de Tarcísio prevê, ainda nesta quinta-feira, a participação dele em um encontro com prefeitos da região de Sorocaba, no interior paulista.