Tarifa zero de ônibus em Ibirité aumenta demanda e reclamações

Desde que zerou a tarifa dos ônibus, em janeiro de 2023, Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, viu o número de passageiros no transporte municipal dobrar: eram 170 mil pessoas transportadas mensalmente e, segundo dados de março, o total atingiu 350 mil passageiros.

O Estado de Minas foi a Ibirité saber a avaliação dos moradores do serviços de transporte municipal após três meses de tarifa zero. Entre elogios pelo alívio nos gastos do mês, encontramos reclamações de longos intervalos entre os ônibus, superlotação, atrasos e más condições dos coletivos. Teve até usuários que disseram preferir quando a passagem era paga.

A diarista Elisângela Fernandes de Souza disse que, antes de a tarifa zero ser implementada, os ônibus demoravam menos a passar. Conversamos com ela enquanto esperava a Linha 1026 (Terminal/Durval de Barros). Elisângela tinho ido à prefeitura resolver questões de saúde. "Para vir aqui hoje, eu fiquei 1h30 no ponto esperando. Ainda bem que tem um rapaz que faz 'uber' e me trouxe. Se não, eu estava lá até agora", criticou o atraso.

A diarista não usa os ônibus municipais com frequência e assegura ser mais vantajoso gastar com passagem para Belo Horizonte do que trabalhar em Ibirité. Ela, que mora na Vila Ideal e trabalha no Buritis, gasta R$ 25 por dia com transporte. "As oportunidades lá são melhores do que aqui. A diária lá, dependendo, é R$ 200. Aqui eles querem pagar R$ 100. A diferença é muita", explica.

A bordadeira Helena Pereira Maia, usuária do transporte municipal cerca de duas vezes por mês, diz que o serviço piorou depois da tarifa zero. "Anda muito cheio e eles cortaram muitos horários", afirma. Conversamos às 11h25, enquanto ela esperava pela Linha 1023 (Terminal/Los Angeles). O próximo ônibus só passaria 50 minutos depois, às 12h15.

Reclamações comuns