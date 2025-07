Foto: Daniel Torok White House

Minas Gerais. A indústria de ferro e aço no Centro-Oeste de Minas está com o sinal de alerta ligado. Com a possível taxação de 50% sobre produtos brasileiros, anunciada pelo ex-presidente e agora candidato Donald Trump, empresários da região já sentem o peso da ameaça. O temor é grande: prejuízos bilionários, perda de fôlego na concorrência internacional e demissões em massa rondam um setor que responde por quase 30% das exportações mineiras para os Estados Unidos.

Segundo a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), o impacto direto na economia mineira pode ultrapassar os R$ 4,4 bilhões em perda de renda para as famílias, caso a nova tarifa se concretize. O cenário inclui ainda a possibilidade de mais de 200 mil demissões no setor. A entidade apresentou um estudo com três possíveis panoramas — todos eles com consequências severas.

A forte dependência do setor em relação aos Estados Unidos aumenta a vulnerabilidade. A tarifa, que pode entrar em vigor já em 1º de agosto, já provoca incertezas em cidades cuja economia gira em torno da siderurgia e metalurgia, como Divinópolis. Empresários relatam queda nas exportações, pressão nos preços e instabilidade nas negociações.

“O setor já vem enfrentando dificuldades há algum tempo, e essa taxação trouxe uma perda de cerca de US$ 50 no preço praticado entre o fim de 2024 e o início deste ano. É uma situação incerta. O ferro gusa é um produto estratégico, não só para Minas, mas também para os próprios EUA”, afirma o empresário Ronan Filho, cuja empresa, com 60 anos de história, destina metade da produção ao mercado americano.

Minas Gerais produziu 3,8 milhões de toneladas de ferro gusa em 2024. Desse total, 68% foram exportados, sendo que 85% tiveram como destino os Estados Unidos, o que gerou uma receita de US$ 1,2 bilhão.

Três cenários, um mesmo risco

O estudo da Fiemg traçou três cenários sobre os impactos econômicos da medida protecionista norte-americana:

Cenário 1 : Taxação de 50% pelos EUA e resposta brasileira com o Decreto de Reciprocidade. Resultado: 263 mil empregos perdidos e redução de R$ 4,4 bilhões na renda das famílias mineiras.



: Taxação de 50% pelos EUA e resposta brasileira com o Decreto de Reciprocidade. Resultado: 263 mil empregos perdidos e redução de R$ 4,4 bilhões na renda das famílias mineiras. Cenário 2 : Taxação unilateral de 50% pelos EUA, sem resposta brasileira. O prejuízo seria um pouco menor, mas ainda severo.



: Taxação unilateral de 50% pelos EUA, sem resposta brasileira. O prejuízo seria um pouco menor, mas ainda severo. Cenário 3: Taxação mútua de 100% entre os dois países. Nesse caso extremo, a perda chegaria a 443 mil empregos e R$ 7,5 bilhões em renda familiar.



Concorrência chinesa e inflação no radar

Além da possível barreira tarifária, empresários também temem os efeitos indiretos da disputa entre os EUA e a China. Caso os produtos chineses sejam bloqueados no mercado americano, a tendência é que eles sejam escoados para outros países, aumentando a concorrência com a indústria brasileira.

“Se o produto chinês for desviado para cá, ele dizima a indústria nacional. Não temos como competir com os custos da China”, alerta o empresário Eduardo Santos.

Para Eduardo Soares, presidente da Fiemg Regional Centro-Oeste, as consequências podem afetar inclusive a inflação no Brasil. “Se não conseguimos exportar, o produto fica aqui. Isso pode até segurar os preços. Mas se começarmos a taxar produtos americanos em resposta e faltar insumos aqui, o efeito pode ser contrário e pressionar a inflação”, explica.

O setor acompanha com apreensão as movimentações no cenário internacional. Enquanto isso, empresários e trabalhadores torcem para que a diplomacia evite um choque econômico que pode atingir duramente o coração da indústria mineira.