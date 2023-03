Telhado de galpão incendiado desaba; loja não tinha laudo dos bombeiros

O telhado da loja que fica à margem da Avenida Presidente Antônio Carlos, no Bairro São Fancisco, na Região Pampulha, desabou com o incêndio de grande proporções que atingiu o imóvel na manhã desta terça-feira (28/3).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o estabelecimento não tem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), um documento emitido pelos militares, que certifica que uma edificação cumpre todas as regras de combate a incêndios.

Ainda de acordo com os bombeiros, o fogo foi controlado, o imóvel foi resfriado e as equipes trabalham neste momento no rescaldo.

Em conversa com o Estado de Minas, um morador de uma casa próxima à loja contou que acordou por volta das 5h30 com fumaça no quarto. Assustado, ele rapidamente acionou os militares.

O imóvel funciona como loja de peças para ônibus. Além de casas residenciais, próximo ao local, há um posto de gasolina.

A fumaça foi vista de diferentes pontos de Belo Horizonte. Segundo a BHTrans, duas faixas da Avenida Antônio Carlos estão interditadas para operação do Corpo de Bombeiros.