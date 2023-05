Temperaturas mínimas devem ficar estáveis e ‘friozinho’ permanece em Minas

Com termômetros batendo na casa dos 14ºC na madrugada desta terça-feira (2) na estação meteorológica da Pampulha, em Belo Horizonte , a tendência é que o frio nas primeiras horas do dia se mantenha durante a semana.

Até o momento, a menor temperatura mínima registrada na capital mineira foi no último dia 21, 13,2ºC na estação meteorológica do Cercadinho. A baixa temperatura naquela ocasião se devia a uma massa de ar frio sob a região metropolitana.

De acordo com a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, o mês de maio ressalta uma forte característica do outono, temperaturas mais amenas pela manhã e temperaturas um pouco mais elevadas à tarde, não necessariamente calor.

Ela também ressalta para um segundo aspecto. "Outra característica do mês de maio é esse céu claro durante noite e madrugada, isso favorece para que a temperatura caia bastante a noite. Por isso, a gente costuma ter 'friozinho' pela manhã e temperaturas mais elevadas à tarde", afirmou.