Tempestades estão previstas em quase 2/3 de Minas, incluindo Belo Horizonte

O sábado (15/4) amanheceu entre nuvens, com pontos de sol, mas a previsão é de tempo fechado e tempestades para cerca de 2/3 de Minas Gerais, incluindo a Grande Belo Horizonte, segundo previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Belo Horizonte a mínima registrada foi de 19°C e máxima prevista pode chegar a 27°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 95%.

O dia começou com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, mas a tendência acompanha o estado, com o tempo fechado em nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, segundo o Inmet.

A manhã deve ser de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas em quase todo o estado, à excessão do extremo norte, em faixa entre Januária e São João do Paraíso.

O maior volume chuvoso começa em uma mancha de nuvens na área central mineira que abrange o Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, incluindo o Serro e Diamantina, Zona da Mata, Sul até Nepomuceno, Central e Centro-Oeste.

Mas a situação muda drasticamente com a chegada de nuvens carregadas de chuvas da Região Centro-Oeste do Brasil, tomando completamente as regiões do Centro-Oeste mineiro, Central, Campos das Vertentes, Grande BH, Zona da Mata e Vale do Rio Doce, com quase todo Triângulo abrangido, até União de Minas, e o mesmo ocorrenod com o sul, até Santa Rita do Sapucaí.

Na Região Noroeste, até Paracatu, Norte, até Buritizeiro e Pirapora, Vale do Rio Mucuri, até Teófilo Otoni muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, à exceção da mesma área do Norte de Minas.