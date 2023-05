Templo erguido em BH recebe carga máxima de concreto nesta terça-feira (9)

Dia especial na história da Catedral Cristo Rei, da Arquidiocese de Belo Horizonte, em construção há mais de nove anos no Bairro Juliana, na Região Norte da capital mineira. Na terça-feira (9), o templo projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012) receberá a maior concretagem já realizada, na edificação, de uma única vez. O serviço será feito na laje que corresponde ao nível do estacionamento do setor D, sendo usados aproximadamente 700 metros cúbicos de concreto.

Conforme divulgado, cada betoneira entregará um volume médio de 7,5m³ de concreto, concluindo em torno de três viagens cada uma. A concretagem terá início às 6h, com a intervenção a cargo da Beton Mix Concreto, empresa responsável, desde 2015, pelo fornecimento de todo concreto para a construção da catedral.

Igreja-Mãe

Concretizando o sonho do primeiro arcebispo de BH, dom Antônio dos Santos Cabral (1884-1967) e construída a partir do projeto do arquiteto carioca Oscar Niemeyer, a Cristo Rei se tornou oficialmente a igreja-catedral da Arquidiocese de BH em 11 de fevereiro de 2021, na abertura do Ano Jubilar Centenário da instituição. O espaço já se encontra a serviço de iniciativas dedicadas à evangelização e ao cuidado com os pobres. Entre as ações solidárias, o programa “Dai-lhes vós mesmos de comer”, que prepara refeições para centenas de moradores de vilas e favelas.

Iniciada em 2013 – dois anos depois de instalada uma cruz de 20 metros de altura, que pode ser vista da Avenida Cristiano Machado –, a construção da Catedral Cristo Rei segue o projeto no compasso das ajudas voluntárias. Na estrutura sob a Praça das Famílias, em formato ovalado, haverá uma série de setores de evangelização e prestação de serviços, como a Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, o auditório com 800 lugares e cinco museus. A infraestrutura para receber a escola de música e a escola na arte dos mosaicos já foi concluída, com expectativa de as atividades começarem ainda em 2022.

A evangelização, por sinal, teve início em 2015, no canteiro de obras, ao ser erguida a Tenda Cristo Rei, estrutura com mirante para o canteiro de obras preparada para acolher peregrinos. Com os avanços na edificação, as celebrações passaram a ocorrer na própria Catedral, onde futuramente será o seu auditório. Hoje, a Tenda Cristo Rei é uma das cinco Cúrias Regionais da Arquidiocese de BH, sede da Região Episcopal Nossa Senhora da Conceição (Rensc).

Serviço

Quem quiser colaborar com as obras da Catedral Cristo Rei, com doação de qualquer valor, pode usar também a internet, no site www.catedralcristoreibh.com.br/doa. Informações: (31) 3269-3100.