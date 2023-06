Tempo de arraiá: confira locais e datas de festas juninas em BH

Começou junho, o mês das festas juninas, onde todo o Brasil se mobiliza para aproveitar os tradicionais arraiás. O mês é curto para uma extensa programação, que acaba ampliando o calendário de festas para julho.

Belo Horizonte , umas das capitais brasileiras mais movimentadas no quesito festa, não fica de fora. Confira os eventos e marque na agenda:

“44ª Arraial de Belo Horizonte”

21, 22, 23, 29 e 30 de julho e 5 e 6 de agosto

Praça da Estação, Região Centro-Sul

Evento gratuito e aberto ao público

Uma das festas mais representativas da cultura junina, o Arraial de Belo Horizonte está de volta com a 44ª edição nos meses de julho e agosto com programação reforçada.

Neste ano, o arraiá contará com a apresentação das tradicionais quadrilhas da cidade, shows com artistas locais e nacionais, e diversas atividades gastronômicas. Um concurso irá premiar as melhores quadrilhas, além dos troféus, premiações, o primeiro colocado receberá R$ 16,5 mil.

De acordo com a Prefeitura, o evento já foi considerado pelo Ministério do Turismo e pela Embratur como um dos cinco maiores destinos turísticos do período, ao lado de Bragança (PA), Campina Grande (PB), Corumbá (MS) e São Luís (MA).

"Arraiá do Jara 2023"

17 de junho

Rua Amável Costa, 7 – Jaraguá, Região da Pampulha

Ingressos a partir de R$ 140. Para os sócios a entrada é liberada mediante apresentação da carteirinha.

O "Arraiá do Jara 2023" será no dia 17 de junho, com quase 10h direto de festa. A abertura dos portões será às 19h e as apresentações serão divididas em dois palcos: Palco Piscina e Palco do Estacionamento, no clube Jaraguá.

Entre as atrações confirmadas estão: Os Barões da Pisadinha, Lobão, Lurex, Henrique, Manoel, Chama Chuva, Coldplay Cover SP e Boate Teen (com DJ, torre de luz e painel de LED).

O evento terá 4 mega praças de alimentação com comidas típicas de festa junina e vários pontos de venda de bebidas.

“Cidade Junina”

24 de junho a 23 de julho

Mirante Beagá (bairro Olhos d´Água)

Ingressos a partir de R$ 30

A Cidade Junina está de volta a BH para sua segunda edição. O evento terá brincadeiras juninas, comidas típicas e shows.

Com o tema Mineiridade, a segunda edição traz para sua cenografia e experiências os azulejos, arabescos, arquitetura e visual das pequenas cidades do interior de Minas.

Entre as atrações estão Chitãozinho e Xororó, Falamansa, Fábio Jr, Wilson Sideral. Para a família: O Tubarão Martelo, Galinha Pintadinha, Arraial Mundo Bita e o Circo da Cidade.

“3ª edição do Arraiá no Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH”

8 de julho, das 14h às 21h

Estacionamento do UniBH (Rua Líbero Leone 259), Estoril, Região Oeste

Os ingressos serão vendidos pelo Sympla, a partir de 50 reais

Danças, comidas típicas, bandeiras e fogueira é o tema da, que terá como foco principal promover a festividade de São João para todos os públicos.

Além das apresentações musicais, o evento contará com uma praça de alimentação com mais de 50 pratos típicos, espaço kids com parque inflável, touro mecânico, cama elástica, uma grande área pet friendly, apresentação de quadrilhas e muito mais.

Assim como nas duas primeiras edições, a banda de forró Chama Chuva, que virou uma tradição do evento, vai movimentar os foliões durante a festa. O Arraiá também contará com a presença ilustre da banda de rock Barão Vermelho, grupo carioca que faz sucesso desde a década de 80.

“Arraiá Porcão”

3 de junho, 16h até 1h

O estacionamento da churrascaria Porcão (Avenida Raja Gabáglia, 2671) São Bento, Região Centro-Sul

Ingressos de R$ 30, vendidos no Sympla

Quatro atrações musicais (Chama Chuva, Matheus Lucato, Alan e Alex e DJ Pablo Catão) animam a festa no Porcão, que tem uma das mais belas paisagens de BH.

Além disso das comidas típicas, há uma série de atrações: barraca do beijo, correio elegante, touro mecânico e espaço kids.

“Arraial DDuck”

3 de junho, 22h até as 4h

Distrital (Rua Ouro Fino, 452), Cruzeiro, Região Centro-Sul

Ingresso à R$ 40, vendidos no Sympla

Uma moderna festa junina, é o que promete o Arraial da DDuck. O evento contará com a mistura da festa caipira com o pop e do funk.

Com comidas típicas, a festa promete que aqueles que forem vestidos a caráter irão ganhar um brinde da organização do evento.

“Arraiá da UFMG”

24 de junho, das 15h às 22h

Região Pampulha (endereço ainda não divulgado)

Ingressos a partir de R$ 65,00

O Arraiá Unificado da UFMG terá open bar de 7 horas de duração, além da venda de comidas típicas.

O evento promete para aqueles que não irão levar um par, o encontrarão lá.

“Arraiá Clube Granada”

24 de junho, 19h às 5h

Granada Iate Clube (Rua Istambul, 345) Braúnas, Região da Pampulha

Ingressos a R$ 40, vendidos no Sympla

O Arraiá do Clube Granada traz espaço kids, touro mecânico e correio elegante. Não pode faltar as comidas típicas dessa época.

Para animar a festa, estão confirmados para os shows: Baianeiros, Danilo Reis & Rafael (campeões do The Voice), Chris Pipino e DJ Ávila.

“Arraial da Pampulha”

17 de junho, 16h às 1h

Espaço Solarium (Avenida Professor Clóvis Salgado, 1710), Bandeirantes, Região da Pampulha

Ingressos a partir de R$ 30, vendidos no Sympla

A 2ª edição do Arraial da Pampulha terá barraquinha com comidas típicas, brincadeiras, shows, DJ e outras atrações.

No palco os visitantes poderão acompanhar a dupla sertaneja Guilherme Sena & Gustavo, o Cloco me deixe & Banda Norrau e o DJ DI Rodrigues.

Entre as comidas vendidas no arraiá estão: feijão tropeiro, macarrão, espetinho, cachorro quente, caldos, salgadinhos, pipoca, algodão doce e outros.

Especial Grande BH

“4°Arraiá do Thermas Internacional”

Sábados e domingos, de 9h às 22h, até 02 de julho

BR 040 Km 497, sentido Brasília, Zona Rural , Esmeraldas

Entrada gratuita para famílias

O 4°Arraiá do Thermas Internacional conta com atrações típicas durante os próximos cinco fins de semana. O resort, localizado na região de Esmeraldas, vai entrar no clima de festas juninas e oferecer, gratuitamente, para as famílias, uma programação especial com comidas típicas, brincadeiras para adultos e crianças, bingo, música ao vivo e fogueiras de até 8 metros de altura.

No local, também é possível visitar o Museu do Bonsai, o primeiro das Américas, construído de acordo com os padrões da arquitetura japonesa.