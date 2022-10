Tênis: Brasília sedia etapa do ATP Champions Tour a partir desta sexta

A capital do país recebe a partir desta desta sexta-feira (7) uma das etapas da 24ª edição do ATP Champions Tour, circuito que reúne grandes nomes do tênis mundial. Entre as estrelas confirmadas no Brasília Champions Tour estão o alemão Tommy Haas (ex-número dois do mundo e campeão olímpico nos Jogos de Sidney) e o espanhol David Ferrer (ex-número 3 do mundo e finalista de Roland Garros 2013). A competição ocorrerá na Arena BRB do Estádio Mané Garrincha. Nesta sexta (7) haverá os treinos oficiais, com entrada gratuita .No sábado (8) e domingo (10) ocorrerão as disputas valendo o título. Confira a programação ao final do texto.

Tickets on sale now for our next event in Brasilia, see you there 🎾🇧🇷https://t.co/xoTpPo9k4P pic.twitter.com/iMWEBI6vMs — ATP Champions Tour (@ATPChampions) September 30, 2022

“Vai ser muito legal jogar mais uma vez no Brasil, matar um pouco a saudade. Ter a oportunidade de jogar com e contra esses nomes vai ser incrível, são grandes jogadores e amigos. Nosso país precisa de referências internacionais para inspirar a nova geração de tenistas. O que eu posso dizer é que estou treinando nas últimas semanas e a intensidade vai ser grande”, disse André Sá.





Entre os tenistas estrangeiros, além de Hass e Ferrer, o Brasília Champions Tour contará também com a presença do argentino David Nalbandian (ex-número 3 do mundo e 11 títulos na carreira) e do chileno Fernando Gonzalez (ex-top 5 mundial, com 11 títulos, além de campeão olímpico nos Jogos de Atenas e prata no Jogos de Pequim).

O evento marca também a inauguração de um novo centro esportivo exclusivo para as disputas de tênis no complexo do Estádio Mané Garricha.

“É um evento inédito aqui em Brasília. Pela primeira vez as lendas do tênis mundial estão aterrissando na nossa capital, é um grande desafio para a cidade. As instalações [de tênis da arena] estão sendo inauguradas, um novo e importante centro de tênis brasileiro”, revelou Bruno Ferreira, diretor do torneio.

A competição terá dois times de três jogadores cada. Os tenistas se enfrentam no sábado (8) e no domingo (9), em duas partidas de simples e uma dupla por dia. O campeão será o time com maior número de pontos.

A Arena BRB tem capacidade para 2000 torcedores. De acordo como os organizados, 70% dos ingressos já foram vendidos.

Programação

Sábado (8)

12h

Fernando Gonzalez x Tommy Haas

Na sequência

David Ferrer x David Nalbandian

Em seguida

David Ferrer/Rogério Dutra Silva x André Sá/David Nalbandian

Domingo (9)

10h30

Fernando Gonzalez/Rogério Dutra Silva x André Sá/Tommy Haas

Em seguida

Fernando Gonzalez x David Nalbandian

Em seguida

David Ferrer x Tommy Haas