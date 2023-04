Tentativa de assalto em loja de BH é frustrada com a chegada da polícia

A Polícia Militar procura por quatro homens que tentaram assaltar uma loja de materiais de construção na noite dessa terça-feira (4/4), no bairro Conjunto Califórnia I, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, os funcionários da loja se preparavam para fechar o estabelecimento quando um homem entrou e pediu para fazer um orçamento de dez pares de botinas usadas em obras.

O suposto cliente disse que faria o pagamento por Pix, mas que precisava conversar com o patrão e seguiu falando ao telefone em direção à porta da loja.

Logo depois, ele voltou com outros dois homens e anunciou o assalto. Os bandidos iam em direção aos fundos do estabelecimento, onde fica o cofre da loja, quando a polícia chegou.

Durante a ação, um quarto homem ficou do lado de fora da loja e avisou o grupo sobre a chegada dos militares, acionados por moradores da região que perceberam o crime.

O grupo fugiu em um carro Volkswagen Gol, que foi encontrado com a chave ainda na ignição. O veículo, que foi furtado no final de março em Contagem, estava com a placa adulterada.

Até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil.