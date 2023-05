Termômetros registram temperaturas abaixo de zero no Sul de Minas

O frio continua deixando as manhãs congelantes no Sul de Minas. Termômetros chegaram a marcar temperaturas abaixo de zero grau nesta terça-feira (16/05), em vários municípios da região. Geadas também foram registradas.

A menor temperatura apontada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi em Monte Verde, que pelo segundo dia consecutivo, bateu recorde de frio. Na segunda-feira (15/05), os termômetros do distrito de Camaanducaia atingiram 1,6°C; já nesta terça-feira, o local amanheceu com 0,1°C, menor temperatura de MG em 2023.

Maria da Fé é outro município que amanheceu coberto de gelo nesta terça-feira. O município, que fica na Serra da Mantiqueira, é conhecido por ser um dos mais frios do estado. Na Fazenda Retiro os termômetros marcaram -2°C.

O monitoramento das temperaturas em Maria da Fé é feito pelo geógrafo William Siqueira, em parceria com a prefeitura . Ele registrou imagens que mostram a névoa se misturando com os primeiros raios solares do dia e a vegetação coberta pela geada. As folhas pareciam estar cobertas por neve.

Os três pontos de instalação dos termômetros ficam na zona rural . O local mais frio foi a Fazenda Retiro, enquanto na Reserva a temperatura ficou em -1,1°C, no Sítio da Lage ela chegou a 0°C.

Outra cidade que amanheceu com muito gelo foi Delfim Moreira; a estação meteorológica particular do Bairro do Charco marcou -4,6°C no local. Essa temperatura foi registrada às 6h41, de acordo com o dono da estação. Já na Fazenda Pauzinhos, no mesmo município, a temperatura bateu -0,6°C.

Em Caldas, os termômetros registraram 1,6ºC. Em Camanducaia, foi registrada temperatura de -0,9°C no bairro Melhoramentos. Enquanto em Extrema, a mínima registrada foi de 3,2°C. Menor temperatura do ano é no Paraná Até o momento, a cidade de General Carneiro, no Estado do Paraná, teve a menor temperatura do ano no Brasil nesta terça-feira (16/05). Segundo o Inmet, no início da manhã, a estação meteorológica registrou mínima de -1,8°C no município. O valor bateu, inclusive, a mínima de -1,1°C, registrada no dia 11/05, também em General Carneiro. Iago Almeida / Especial ao EM