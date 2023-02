Teto de loja de roupas desaba após muro lateral ser atingido por obras

Uma loja de roupas e calçados, localizada no centro de Frutal, no Triângulo Mineiro, foi praticamente toda destruída, na tarde desta segunda-feira (27/2), quando seu muro lateral foi, supostamente, atingido pelo desabamento de obras iniciais de um prédio ao lado.

Segundo relatos de testemunhas, com o impacto de materiais das obras em um dos muros da loja, todo o teto da mesma desabou. Ninguém ficou ferido.

Equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e, desta forma, a ocorrência será investigada. Ainda não há as informações da causa do acidente