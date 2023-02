Tierry e Terra Samba agitam a primeira noite do Carnaval 2023 de Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. O Carnaval 2023 em Ituiutaba deve consagrar o evento como um dos maiores do interior do Brasil. O carnaval é realizado pela Prefeitura de Ituiutaba, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, entre os dias 17 e 20 de fevereiro, no Parque de Exposições JK.

Na noite da última sexta-feira (17.fev.23), o cantor Tierry e o grupo Terra Samba agitaram o grande público presente.

Na noite deste sábado (18.fev.22), a dupla Maiara e Maraisa é a atração.

Programação

Dia 17 (sexta-feira) – Tierry, Terra Samba e Fernandinho K;

Dia 18 (sábado) – Maiara & Maraisa, D’ Corpo Inteiro e Patrick DJ;

Dia 19 (domingo) – Zé neto & Cristiano, Rapazolla e Sempre Bom;

Dia 20 (segunda-feira) – Murilo Huff, Federah e Fernandinho K.

Matinês