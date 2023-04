TikTok tira do ar vídeo da ‘Lista do Massacre’ nas escolas

O TikTok retirou do ar, nesta segunda-feira (10/4), o vídeo publicado nesse fim de semana por um usuário do aplicativo com ameaça de ataques a diversas escolas do país, 35 só em Minas Gerais.

A postagem, com 8 segundos de duração, tentou escapar das Diretrizes da Comunidade do TikTok – que proíbe ameaças, incitação à violência, comportamento de ódio, dentre outros comportamentos nocivos . A "Lista do Massacre" trocava letras por números, em tentativa de escapar de verificação por máquinas.

A insegurança transmitida aos usuários do TikTok e a repercussão do conteúdo, no entanto, não permitiram que o vídeo passasse despercebido. Após dez horas on-line, foram 61 mil curtidas e 18 mil comentários.