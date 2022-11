Time do Vila/Arco Íris é campeão do campeonato municipal de futebol  “Zé Viola”

Vila/Arco Íris recebe premiação de grande campeã

Capinópolis, Minas Gerais. A equipe do Vila/Arco Íris é a campeã do campeonato José Carlos Martins – “Zé Viola”, em 2022. A final ocorreu no último domingo (27.nov.22), no Estádio Norberto Simari, e o time do Vila venceu o Garra Futebol Clube por 2×0.

A defesa menos vazada foi do goleiro Wislei Eduardo, do Vila/Arco Íris, que recebeu a premiação no valor de 500,00 e troféus.

Os artilheiros foram Alisson e Uales (birrala) do vila arco íris receberam o prêmio no valor de 500,00.

A time “Os Pivetes” ficou em terceiro lugar.

O prefeito Cleidimar Zanotto, o vice-prefeito Jaisson Souza, além dos vereadores João Makhoul e Ronei Alvarenga, foram as autoridades presentes na final. A secretária de governo, Ieda Zanotto, e o diretor de Esportes, Ronei Araújo, prestigiaram o evento.

O campeonato municipal foi realizado pela Prefeitura Municipal de Capinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Governo, departamento de divisão de Esportes e Conselho Municipal de Esportes.

Homenagem ao saudoso Zé Viola

Familiares de Zé Viola estiveram presentes na grande final do campeonato

A entrega da premiação contou com a presença da família do saudoso José Carlos Martins, conhecido como Zé Viola. Zé viola era um amante do esporte em geral, mas o futebol foi o que mais marcou em sua vida, com a equipe do Ponte Nova, venceu várias competições.

Fotos