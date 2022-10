Time masculino do Brasil avança às oitavas do Mundial de tênis de mesa

O time brasileiro masculino garantiu a classificação às oitavas de final do Mundial do tênis de mesa por equipe, em Chengdu (China). O trio Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Eric Jouti venceram nesta terça-feira (4) a equipe da Eslováquia por 3 sets a 0 e avançou em segundo lugar no grupo 6, atrás de Portugal. Já a equipe feminina (irmãs Bruna e Giulia Takahashi, além de Laura Watanabe) deu adeus ao Mundial após perder da França por 3 sets a 2.

O carioca Hugo Calderano, número cinco do mundo, embora tenha enfrentado parada dura contra Yang Wang, levou a melhor: venceu por 3 sets a 2 ((11/9, 9/11, 7/11, 13/11 e 11/8). Na sequência foi a vez de Vitor Ishy despachar Jakub Zelinka, triunfando por três sets diretos (11/8, 11/2 e 11/8). O terceiro e último a competir foi Eric Jouti, que teve melhor desempenho no Mundial: ganhou de Adam Klajber, por 3 a 0 ((13/11, 11/8 e 11/3).

No quarto set, Bruna Takarashi foi superada por Prithika Pavade, 3 a 1 (11/8, 14/12, 11/9 e 9/11). Com o empate em 2 a 2, a última a competir foi a Giulia Takahashi, a mais jovem mesa-tenista no Mundial, que não resistiu ao estilo de jogo de Pauline Chasselin e foi superada em três sets diretos por (9/11, 6/11 e 8/11).