Time Sub-11 de Capinópolis é campeão da Copa Futel em Uberlândia

Equipe técnica e o prefeito de Capinópolis junto ao time Sub-11 de Capinópolis | Foto: Departamento de Esportes

Uberlândia, Minas Gerais. O time sub-11 de Capinópolis é o campeão da Copa Futel 2022. A equipe capinopolense venceu a Futel, anfitriã do campeonato, na noite da última terça-feira (27.dez.22). A final foi realizada no Estádio João Havelange — no Parque do Sabiá.

A equipe da Futel abriu o placar, mas o Capinópolis sub-11 buscou o empate no decorrer dos 90 minutos. A ansiedade tomou conta dos jogadores ao som do apito final, indicando que a disputa seria levada aos pênaltis.

Os onze jogadores fizeram as cobranças dos pênaltis, no entanto, o goleiro da Futel errou o chute. A equipe de Capinópolis, junto à comissão técnica e o prefeito Cleidimar Zanotto, comemoraram o título.

“Parabéns aos atletas que representaram nossa bandeira com determinação e muito talento, aos pais pela confiança no trabalho da equipe técnica, Mateus Domingos, Savio Cardoso, Natalia Caroline, Jandesse Toscano, ao Bica, presidente do Conselho de Esporte, e ao apoio da Secretaria Municipal de Governo Ieda Zanotto. Agradecemos ainda ao Michel, responsável pelo Departamento de Transporte, que não mediu esforços para atender as solicitações de ônibus”, disse o coordenador do Departamento de Esporte em Capinópolis, Ronei Araújo.

O diretor-geral da Futel, Edson Zanatta, também falou sobre os embates decisivos desta terça-feira. “Fazer as partidas no Estádio Parque do Sabiá é uma forma de premiar os atletas de nossas categorias de base. É um campeonato importante, que colocou a garotada das equipes da Futel em duelos contra times de outras cidades. O nível técnico foi bom no decorrer da competição e, sem dúvida alguma, não será diferente nos confrontos finais”, comentou Zanatta.

O campeonato foi realizado pela Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), e integrou as celebrações do centenário do Uberlândia Esporte.