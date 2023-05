‘Tinder do emprego’: Mariana lança plataforma de oportunidades

Mariana , na Região Central de Minas Gerais, anunciou na quinta-feira (11), uma plataforma que promete estreitar a relação entre cidadãos e empresas no âmbito empregatício. Apelidada de “Tinder do emprego ”, a plataforma Emprega+ Mariana pretende facilitar a busca das empresas por talentos e a necessidade dos moradores da cidade histórica por emprego com a ajuda do portal intuitivo. Além disso, a plataforma vai ao mesmo tempo servir de banco de dados para que o setor público desenvolva políticas públicas relacionadas à empregabilidade na cidade.

Pioneira no estado, a tecnologia substitui o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Mariana e vai funcionar por meio de um site e um aplicativo com previsão para download em celulares Android e iPhone em até 90 dias.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mariana, no dia do lançamento da plataforma, foi instalado um totem no Centro de Convenções de Mariana. Na oportunidade, foram criados de imediato três novos empregos. Dados desta sexta-feira (12/5) apontam que até o momento já foram cadastrados 200 currículos com 404 vagas disponíveis. As mais procuradas são da construção civil e mineração.

“Esses números poderão ser maiores. São 3.700 CNPJ’s ativos em Mariana e o site do Sine registrava dados de 200 empresas. Imagine o quantas vagas o Emprega+ Mariana vai adicionar? Preciso de cinco minutos com cada empresa para demonstrar o valor disso aqui. Imagino que não vamos encontrar empecilhos para alavancar essa plataforma."

Como funciona

“O Emprega+ Mariana é uma espécie de rede social marianense de empregos”, disse o secretário. O dispositivo ajuda o cidadão a buscar novas vagas e registrar as informações no site e no aplicativo, que ficarão disponíveis para a visualização das empresas.

“O programa funciona como se fosse o aplicativo Tinder: ele cruza as informações dos currículos cadastrados com as informações das demandas das empresas. A pessoa que cadastra o currículo poderá ver quantas pessoas visualizaram o currículo dela e se outras empresas fizeram conexão. A prefeitura conseguirá ver quantas áreas tiveram currículos cadastrados, facilitando o match, ou seja, a correspondência entre a vaga e o candidato.

Além disso, o secretário relata que as empresas que precisam de funcionários qualificados terão à disposição uma gama de informações profissionais para escolher o candidato mais habilitado. O profissional pode registrar fotos , vídeos e informações adicionais no sistema.

A plataforma dispõe de uma inteligência artificial que cruza as informações dos candidatos e empregadores. Após o registro, um PDF do currículo é gerado com as informações inseridas, criando um documento moderno que pode ser baixado e que também poderá ser compartilhado de maneira tradicional.

“Na plataforma, os candidatos poderão conversar diretamente com os recrutadores das empresas, estreitando o relacionamento."

Assis afirma que o investimento custa cerca de R$ 50 mil por ano para o município e que foi feito por meio de uma parceria com a empresa “Currículo Interativo”, que já estabeleceu plataformas semelhantes em outras 40 prefeituras em todo o Brasil.