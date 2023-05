TJMG abre estágio para estudantes de Direito no Fórum em Canápolis

Fórum da Comarca de Canápolis, Minas Gerais

O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE IVAR GOMES DE OLIVEIRA, Diretor do Foro da Comarca de Canápolis-MG no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 13, III, da Portaria-Conjunta nº 297, de 23 de julho de 2013, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, com as alterações dadas pela Portaria-Conjunta nº 457, de 13 de novembro de 2015, torna pública a abertura de inscrições relativas à seleção pública para provimento de vagas que vierem a surgir no prazo de validade desta seleção de estagiários do curso de graduação em Direito, considerando o cancelamento do EDITAL 02/2023 desta comarca, conforme publicado na página do TJMG e no átrio do fórum.

Edital

Inscrições

As inscrições serão realizadas no período de 22 de maio a 21 de junho DE 2023 de

12h00 às 18:00 HRS (horário de Brasília), na Administração do prédio do fórum sito à Pça 19 de março, 409 em CANAPOLIS MG ou pelo e-mail [email protected] destacando o assunto: inscrição seleção edital 03/2023.CANAPOLIS.