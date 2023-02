Todas as cidades de Minas estão sob alerta para chuvas

Todo o território mineiro está sob alerta para chuvas até a quinta-feira (23/2). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a situação é mais crítica em 286 municípios em faixa que passa pela Região Oeste, Triângulo Mineiro e vai até a Zona da Mata.

O alerta de perigo emitido pelo Inmet para chuvas intensas é válido até as 10h de amanhã. As 286 cidades (veja lista completa abaixo) estão sujeitas a chuvas com intensidade variando entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos de 50 a 100 km/h. Há risco de raios, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O alerta de perigo vale para cidades das regiões Central, Oeste, Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte , Norte e Triângulo Mineiro. As demais regiões do estado estão sob alerta de perigo potencial. O mapa completo de alertas está disponível no site do Inmet

Período chuvoso em Minas

De acordo com o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, foram registradas 22 mortes em decorrência das chuvas no estado desde o início do período chuvoso, em 21 de setembro. Ao todo, 2.219 pessoas ficaram desabrigadas, quando há necessidade de acomodação em espaços públicos, e 12.565 desalojadas, quando elas conseguem se abrigar na casa de amigos ou parentes.

Atualmente, há 275 cidades sob decreto de emergência por desastres relacionados à chuva em Minas Gerais. Essa situação se caracteriza quando um município fica parcialmente comprometido na capacidade de atender a uma situação provocada por desastres, de acordo com definição do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG).

Veja lista das cidades mineiras sob alerta de perigo para chuvas: