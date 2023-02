‘Todo mundo tinha medo dele’, diz vizinho de jovem que esquartejou homem

Frio e esquisito. É assim que vizinhos descrevem o jovem de 23 anos, suspeito de matar e esquartejar um homem que vivia em situação de rua. O corpo foi encontrado dentro de sacos de lixo no apartamento do suspeito, no bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de BH. Ele foi preso em flagrante, na última segunda-feira (6/2), por ocultação de cadáver.

Os moradores do condomínio dizem que evitavam contato com o jovem. "Ele era quieto, frio. Todo mundo aqui tinha medo dele", relata um vizinho, que preferiu não se identificar. Segundo ele, a família do jovem era problemática. "Ele tem um irmão, que também morou aqui um tempo, que usava tornozeleira eletrônica", conta.

O dono de um bar que o jovem costumava frequentar afirma que ele era visivelmente perturbado. "Dava para ver na cara dele. Não era normal. Ele estava sempre na dele, nunca tive problemas. Mas era visível que não era normal", contou à reportagem.

Os vizinhos também já conheciam o passado violento do rapaz, que matou a própria mãe quando ainda era adolescente. "A gente evitava contato. Até então eu nem sabia se era verdade essa história de ele ter matado a mãe, porque as pessoas inventam muita coisa. Mas a gente ficava longe", conta uma moradora do bloco vizinho.

O jovem era conhecido por perseguir as mulheres do condomínio, que muitas vezes precisavam pedir a companhia de homens para entrar e sair do prédio. "Se ele via que eu estava recebendo delivery, ele ficava parado na porta interna para me esperar voltar. Tinha que pedir ao motoboy para me levar no apartamento", relatou uma moradora ao Estado de Minas.

Histórico macabro no prédio

Esse mesmo condomínio também foi palco de outro crime no ano passado. Na ocasião, um morador, de 67 anos, esfaqueou seu vizinho, de 28, filho de um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A vítima precisou ser levada para o Hospital João XXIII e passou por cirurgia, onde acabaou morrendo.

O crime teria sido motivado por barulhos que o suspeito fazia em seu apartamento.

Apesar do histórico assombrado, a maioria dos moradores do prédio não pretende se mudar. "É uma infelicidade, mas a maioria das pessoas aqui é muito tranquila. Gosto muito do meu apartamento, moro aqui desde criança", conta um vizinho.

Segundo uma moradora ouvida ontem pela reportagem do Estado de Minas, os condôminos decidiram pedir a um padre para benzer o local, com o objetivo de deixar o ambiente mais leve.

Corpo encontrado esquartejado

O corpo foi encontrado dentro do apartamento do jovem, no bairro Santo Antônio. A arma usada para esquartejar a vítima foi uma serra elétrica, comprada poucos dias antes do crime.

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Marciel José Santos, de 31 anos. Ele era natural de Pernambuco e vivia em situação de rua em BH.