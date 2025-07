Tornozeleira eletrônica: Bolsonaro classifica operação da PF como “suprema humilhação”

Tornozeleira eletrônica instalada em Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu nesta sexta-feira (18) à nova operação da Polícia Federal (PF) que o colocou no centro de mais uma investigação judicial. Alvo de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro agora está usando tornozeleira eletrônica e tem uma série de restrições, incluindo a proibição de se aproximar de embaixadas e de sair de casa no período noturno.

Durante entrevista à imprensa após colocar o equipamento, o ex-presidente classificou as medidas como uma “suprema humilhação” e afirmou ser vítima de perseguição política. Ele também negou qualquer intenção de fugir do país.

“Nunca pensei em sair do Brasil ou ir para embaixada”, declarou Bolsonaro, em reação direta às proibições determinadas pelo STF.

Além da tornozeleira, Bolsonaro está proibido de manter contato com diplomatas, de utilizar redes sociais, de se comunicar com outros investigados e de deixar sua residência entre 19h e 7h, inclusive nos fins de semana.

O que motivou as novas medidas

Segundo o ministro Alexandre de Moraes, há indícios de que Bolsonaro agiu em conjunto com o filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para interferir em processos judiciais em andamento. A PF aponta ainda que o ex-presidente fez declarações públicas tentando atrelar um possível perdão judicial à suspensão das sanções econômicas dos Estados Unidos contra o Brasil — o que é visto como tentativa de manipulação internacional.

Durante a operação de busca e apreensão realizada na residência de Bolsonaro, em Brasília, os agentes da PF encontraram cerca de US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie, além de um pendrive escondido em um banheiro, cujo conteúdo será analisado pela polícia científica.

Defesa reage com indignação

Em nota, a defesa do ex-presidente declarou que recebeu as medidas cautelares com “surpresa e indignação”, alegando que Bolsonaro sempre cumpriu todas as ordens judiciais. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro também se manifestaram nas redes sociais, acusando o ministro Alexandre de Moraes de “abuso de poder” e “ódio político”.

“Isso ultrapassa qualquer limite democrático. É um ataque frontal a quem pensa diferente da atual gestão”, escreveu Flávio.

Dinheiro vivo e pendrive sob suspeita

Embora não seja ilegal manter dinheiro em espécie em casa, valores superiores a US$ 10 mil precisam ser declarados à Receita Federal ao entrar ou sair do país. A PF quer saber a origem do valor apreendido. A presença de um pendrive escondido em um banheiro da residência do ex-presidente também chamou atenção dos investigadores, que avaliam a possibilidade de haver ali dados sensíveis relacionados à investigação.

A nova fase do inquérito mira suspeitas de obstrução de Justiça, coação no curso do processo e ameaça à soberania nacional. As medidas impostas a Bolsonaro elevam a temperatura no já conturbado ambiente político do país e devem ter desdobramentos nos próximos dias, com possíveis convocações ao Congresso e novos depoimentos à PF.