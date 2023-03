Touro mata vaqueiro na Zona da Mata de Minas

Um homem, de 50 anos, morreu após ser atacado por um touro na tarde dessa terça-feira (28/3), em uma propriedade rural de Manhuaçu, na Zona da Mata.

Em conversa com a Polícia Militar, uma testemunha informou que estava longe do curral quando aconteceram os ataques, mas escutou os gritos do vaqueiro. A testemunha saiu correndo e viu a vítima caída ao chão, sendo atacada pelo touro.

Ela passou o animal para um local seguro e chamou socorro para a vítima. Uma equipe do Samu confirmou a morte do vaqueiro.

A testemunha, que é o chefe da vítima, informou ainda que o vaqueiro trabalhava na fazendo há cinco anos e que sabia que o animal é perigoso.

A perícia foi acionada e constatou que a vítima não tinha fraturas ou perfurações aparentes, mas escoriações pelo tórax e abdômen.

O corpo foi passado para a funerária de plantão.