Trabalhador é indenizado por falta de EPI contra COVID-19; entenda

Segundo a denúncia, a Prefeitura de Leopoldina contratou uma empresa para fazer barreiras sanitárias na entrada de saída do município, logo no início da crise sanitária. O trabalhador indenizado foi um dos contratados por essa empresa para prestar o serviço.

Ele ficou na empresa entre abril e agosto de 2020. Na denúncia, o trabalhador explica que não recebeu treinamento, não passou por exame admissional e não tinha equipamentos de segurança para realizar o trabalho sem correr risco de ser contaminado com a covid-19.

“Pegavam água no posto por conta própria, álcool em gel era raro. Foram xingados e ameaçados com arma de fogo e a empregadora não adotou medidas para melhorar as condições de trabalho”, relatou o trabalhador na denúncia.