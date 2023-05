Um mecânico perdeu a vida na tarde de quinta-feira, dia 11, em Ituiutaba, quando um trator caiu sobre ele. O acidente ocorreu em uma oficina localizada na Avenida Manoel Afonso Cancella, no Bairro Distrito Industrial, conforme relatos iniciais.

O Corpo de Bombeiros está presente no local e está realizando as atividades necessárias. Até o momento, não há detalhes disponíveis sobre a identidade da vítima ou as circunstâncias exatas do acidente.