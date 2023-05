Trabalhador morre enquanto consertava trator

Segundo os Bombeiros, que atenderam a ocorrência, o trabalhador estava embaixo do trator, fazendo a troca de alguns equipamentos. Por volta das 15h dessa quinta-feira (11/5), uma das peças se soltou e caiu no peito da vítima.

De acordo com os bombeiros , o homem morreu na hora. Quando os agentes chegaram, realizaram técnicas de reanimação, mas não foi o suficiente.

Outros acidentes de trabalho em MG



Esse não é o primeiro caso envolvendo a morte de trabalhador durante o serviço. Outros ocorreram no interior de Minas Gerais recentemente.



Outro caso registrado foi em Araxá, no Alto Paranaíba. Um homem de 44 anos morreu após um maquinário cair em cima de sua barriga . O homem atuava em uma empresa de transportes terceirizada.

Mais um caso foi registrado em Perdizes, no Triângulo Mineiro. Uma jovem, de 24 anos, que prestava serviço a uma empresa de batatas pré-fritas congeladas foi arrastada por uma esteira transportadora e morreu após ficar presa no cavalete do motor.