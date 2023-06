Trabalhador tem a cabeça prensada por caçamba de caminhão no Sul de Minas

Um homem de 44 anos morreu ao ter a cabeça prensada por uma caçamba na tarde desta segunda-feira (5/6), em Guaranésia, no Sul de Minas. Ele estava trabalhando no momento do acidente

Testemunhas afirmaram que a vítima operava um caminhão basculante quando a caçamba do veículo desceu e o atingiu. As causas do acidente ainda são incertas.

O proprietário do sítio onde o homem estava chegou a acionar o Corpo de Bombeiros , mas, apesar do auxílio, o óbito foi constatado no local.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar o caso. O corpo do trabalhador foi retirado do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames de praxe.