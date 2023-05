Trabalhador tem braço esmagado por trator

Um trabalhador de 21 anos teve o braço esmagado por um trator enquanto trabalhava em uma fazenda de café, na zona rural de Presidente Olegário, no interior de Minas.

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), o trabalhador voltou do almoço e começou a dirigir o trator, que retira o matagal que nasce entre as fileiras de plantação de café.

Pouco tempo depois de retomar o trabalho, a vítima ouviu um barulho estranho vindo do motor do trator. Ele desceu para olhar e, enquanto manuseava o veículo, ele ficou com o braço preso. Foram cerca de quatro horas nessa situação até que ele foi encontrado.

Segundo a PM, por se tratar de uma fazenda grande, nenhuma outra pessoa ouviu o trabalhador. Só percebram a falta dele quando os colegas se reuniram para encerrar o expediente. Eles começaram a procurá-lo, até que foi encontrado.

Corpo de Bombeiros (CBMMG), o Samu e a secretaria de saúde do município se empenharam na ocorrência. Quando os socorristas chegaram, o trabalhador estava com perda de sangue, muito fraco e com diversas fraturas no braço.