Trabalhadores decidem manter a greve do metrô de BH

Os metroviários de Belo Horizonte decidiram manter a greve em assembleia realizada na manhã desta quinta-feira (9/3), na estação Central, região Centro-Sul da capital.

Uma nova reunião está marcada para amanhã, às 18h, novamente na estação Central. Em um ato realizado ontem em Brasília os representantes do sindicato marcaram uma outra assembleia para o dia 16/3, no Ministério Público do Trabalho.

Até a próxima reunião em Brasília, foi pedido ao Sindicato dos Metroviários de MG (Sindimetro) que considere a possibilidade de suspender total ou parcialmente a greve, no curso da mediação, o que foi negado por eles na assembleia de hoje.

Para a próxima reunião na capital federal, serão convidados o Ministro da Casa Civil e o Secretário Geral do Ministério das Cidades. A intenção é chegar a um acordo por definitivo.

Veja o momento em que os trabalhadores decidiram pela manutenção da greve do metrô de BH.