Trabalhadores mantêm greve e metrô de BH segue fechado no Carnaval

Em assembleia neste sábado (18/2), os metroviários de Belo Horizonte decidiram pela manutenção da greve total no metrô da capital. Desde a quarta-feira (15/2), as estações da cidade estão fechadas e o carnaval começou sem que o foião pidesse se locomover coma ajuda dos trens. Uma nova reunião da categoria está marcada para a próxima segunda-feira (20/2).

O movimento grevista foi decidido em assembleia do Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro) e marcado para começar na terça-feira (14/2). No dia, no entanto, as estações funcionaram diante da marcação de uma audiência de conciliação entre os trabalhadores e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. A reunião terminou sem acordo, assim como um novo encontro remarcado para a quinta-feira (15/2), quando o transporte ficou integralmente paralisado.

Nesta semana, duas audiências de conciliação foram mediadas pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG) sem chegar a uma conclusão entre CBTU e Sindimetro. Na segunda reunião, na quinta-feira , o tribunal determinou o funcionamento de 70% dos trens, sob multa diária de R$ 100 mil e R$ 150 mil durante o Carnaval , em caso de descumprimento da liminar.