Trabalhadores são intoxicados e desmaiam enquanto pintavam silo em Frutal

Três trabalhadores foram intoxicados enquanto pintavam o interior de um silo de armazenamento de grãos, na manhã desta quarta-feira de cinzas (22/2), no município de Frutal, no Triângulo Mineiro.

Acionados por volta das 9h, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) realizou o atendimento às vítimas e explicou que por se tratar de um ambiente confinado, com a toxicidade da tinta, solventes e outros produtos químicos, os trabalhadores desmaiaram com a intoxicação.

O silo tem entre 8 a 10 metros de altura, com uma entrada cerca de 5 a 7 metros acima do chão. Para realizar o atendimento, os bombeiros precisaram usar equipamento de proteção respiratória e um de ancoragem para descer até o fundo do recinto.