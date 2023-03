Trabalho escravo: homens que recebiam R$ 400 por mês são resgatados em MG

A operação foi desencadeada pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em um sítio. Segundo o órgão, os homens trabalhavam e moravam em situação degradante.

Segundo o MTE, as vítimas são dois irmãos que trabalhavam no sítio desde 2015. De acordo com a auditora fiscal, ambos compraram uma parte do sítio (200 m), por R$ 12 mil. No entanto, não receberam nenhuma documentação. Com medo de deixarem o local e perderem o lote, continuaram trabalhando no local.

A outra vítima resgatada é um idoso de 74 anos, que trabalhava como caseiro e cuidador de gado, desde 2008. Ele recebia R$ 100 por semana.