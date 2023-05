Tragédia em Brumadinho é retratada sob a ótica dos bombeiros em exposição

A 21ª Semana de Museus recebe, a partir desta segunda-feira (15/5), a exposição fotográfica "Reflexões que Transformam o Mundo", que retrata o rompimento da barragem um da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019, sob a perspectiva do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Além da exposição, o evento no Museu dos Militares Mineiros, no Bairro Funcionários, em Belo Horizonte , promove visitas guiadas, jogos educativos e mesa redonda, com o objetivo de incitar reflexões sobre a sustentabilidade e o bem-estar coletivo. A exposição pode ser visitada até sexta-feira (19/5), das 11h às 17h.

O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), e o tema é proposto pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM), a fim de comemorar o Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio.

Programação

Na exposição, serão representados três ambientes: o cenário encontrado após o desastre, a atuação dos bombeiros militares e as lições aprendidas com o ocorrido. Ao final, por meio dos relatos de crianças, busca-se despertar a consciência sobre a responsabilidade individual em relação ao meio ambiente

A mesa redonda terá como tema "Aprendizados Institucionais em Grandes Desastres", usando o desastre em Brumadinho para guiar a discussão. Membros do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, juntamente com convidados, discutirão os aprendizados provenientes do ocorrido e contarão o que está sendo feito para prevenir possíveis desastres no futuro.

Serviço:

Exposição fotográfica "Reflexões que Transformam o Mundo"

Data: 15 a 19 de maio

Horário: 11h às 17h

Local: Museu dos Militares Mineiros

Rua dos Aimorés, 698, Funcionários