Tragédia em festa junina: policial aposentado mata homem, atinge ex-companheira e comete suicídio em Centralina

Homem foi morto a tiros em Centralina durante uma festa junina

Centralina (MG) – Uma noite que deveria ser de celebração e alegria terminou em tragédia na cidade de Centralina, no Triângulo Mineiro, na noite do último sábado, 14 de junho. Durante uma festa junina, realizada na praça central da cidade, um policial aposentado, 52 anos, realizou disparos de arma de fogo contra a ex-companheira e um homem, que seria o atual namorado dela.

O som dos disparos gerou pânico generalizado, com correria e desespero entre os presentes na festa.

Segundo informações apuradas, o homem vítima dos disparos, 36 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A ex-companheira do policial aposentado, atingida por dois tiros no tórax e um na perna, foi socorrida em estado grave e encaminhada para um hospital em Uberlândia, onde permanece internada sob cuidados médicos intensivos.

A ambulância chegou ao local em poucos minutos, e o próprio prefeito de Centralina – que é médico – desceu do palco para prestar os primeiros socorros às vítimas, demonstrando agilidade e compromisso diante da situação.

As guarnições policiais empenhadas na ocorrência localizaram o autor, policial militar aposentado, em sua residência, sem vida, com indícios de autoextermínio.

Ao contrário de algumas informações que circularam inicialmente, o local não chegou a ser isolado nem foi tomado por viaturas policiais. Testemunhas relataram uma grande concentração de pessoas ao redor da cena, observando e tentando compreender o ocorrido.

Segundo o portal Jornal Folha de Notícias, moradores e pessoas próximas à família contaram que o policial e a ex-companheira estavam separados há algum tempo. Uma foto dos dois juntos, que tem circulado nas redes sociais, é de um período anterior, quando ainda mantinham relacionamento.

A vítimas dos disparos foram identificadas como Ednamarcia e William. O autor foi identificado como Sargento Pereira.

William trabalhou com funcionário de uma empresa estatal em Capinópolis.