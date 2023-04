Trânsito é desviado na Via Expressa para obras do viaduto da Arena MRV

Para a realização das obras de duplicação do Viaduto "Elevado da Massa", no bairro Camargos, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) faz uma operação de trânsito que conta com desvios e interdições parciais e totais da Via Expressa, em ambos os sentidos. A operação ocorre entre os dias 27 de abril a 2 de maio.

Durante o dia, a partir desta quinta-feira (27), de 7h às 17h, no sentido Contagem, haverá uma interdição parcial da Via Expressa. Os veículos serão desviados para a via de serviço da Arena MRV, que está paralela à Via Expressa. Já no sentido Belo Horizonte, de 7h às 17h, a pista marginal da Via Expressa está interditada. O desvio do fluxo dos veículos será pelas ruas Gentil Portugal do Brasil e das Ostras, que estão paralelas a Via Expressa. No entanto, a pista central está livre para o fluxo do trânsito.

Leia também: Arena MRV: como o estádio começa a impactar a vizinhança Para as obras noturnas também serão realizadas interdições na Via Expressa. As operações ocorrem no mesmo período, de 27 de abril a 2 de maio, de 21h às 05h. Excepcionalmente, na sexta-feira (28) e na segunda (1/5), a operação será das 23h às 05h. No sentido Contagem, a Via Expressa será totalmente interditada e os veículos serão desviados para a via de serviço da Arena MRV. Já no sentido Belo Horizonte, as pistas da Via Expressa também estarão totalmente interditadas.

Os veículos serão desviados para a pista marginal da Via Expressa, seguindo pelas ruas Gentil Portugal do Brasil e das Ostras e retornam a Via Expressa. A pista central, por sua vez, estará com o trânsito liberado. O comunicado da PBH ainda ressalta que o Viaduto ficará totalmente interditado no período noturno das obras, entre 21h e 05h. Os motoristas com destino a Contagem e Betim podem buscar rotas alternativas na Avenida Amazonas, no Anel Rodoviário ou na BR-040.

MUDANÇAS DE ITINERÁRIO

Os desvios em função da operação de trânsito para as obras do Viaduto também alteram as linhas de ônibus municipais e metropolitanas que passam pela região. As linhas municipais 401, 4031 e 4033 farão o itinerário apenas até o retorno do seguinte desvio no sentido Santa Maria/Camargos: Rua João Batista Viêira, Rua José Mota Costa, Rua Des. Perboyre Sarling, Rua Gentil Portugal do Brasil e Rua João Batista Viêira.