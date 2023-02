Trecho da BR-251 em Minas foi o mais mortal do país em 2022

Um trecho da BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas , foi o mais mortal do Brasil em 2022. Segundo dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT), o intervalo que vai do km 470 até o km 480 registrou no ano passado 15 mortes, um recorde federal.

A BR-381 corta São Paulo, Minas e Bahia e é conhecida pelo fluxo intenso e acidentes diários. A rodovia registrou no trecho entre Contagem e Betim o segundo maior número de vítimas fatais no estado por um intervalo de 10 km, e a terceira no país.

Com a maior malha rodoviária do Brasil, Minas Gerais lidera o número envolvendo acidentes e mortes, com 8.272 pessoas envolvidas. Destas, 700 morreram, como informa o painel da CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários de 2007 a 2022 . No total, o Brasil registrou 52.948 acidentes com vítimas no ano passado e 5.432 óbitos.

Em relação às rodovias em suas extensões completas, a BR-116 é a líder no número de mortes. Maior rodovia do Brasil, com 4.660 km, cortando o país de norte ao sul, a BR registrou 640 mortos no ano passado.

Causa dos acidentes

De acordo com o painel da CNT, a maioria das causas dos acidentes nas rodovias federais em 2022 são provocadas por:

Reação tardia ou ineficiente do condutor (13,1%)

Ausência de reação do condutor (11,6%)

Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos (9,4%)

Velocidade incompatível (7,8%)

Condutor deixou de manter distância do veículo da frente (6,7%)

Manobra de mudança de faixa (5,9%)

Ingestão de álcool pelo condutor (4,8%)

Colisão frontal, maior causa

Os acidentes frequentemente acontecem com da claro, entre o amanhecer e anoitecer (55,4%), em pista simples (50%), e a colisão frontal é o maior motivo das mortes (61,9%).

Homens são a maior parte das mortes (81,3%), e a faixa etária acima de 45 anos responde por 35,6% dos casos. Os acidentes ocorrem mais entre sexta, sábado e domingo.

Outubro e dezembro foram os meses em que aconteceu a maioria das mortes em 2022, possivelmente por serem meses de feriados prolongados, como a semana das crianças, período que muitas pessoas aproveitam para viajar, e dezembro, época de final de ano, com os feriados de natal e ano novo

*estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen