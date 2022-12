Trecho da Cantata “Vencendo Desafios” – Aleluia

Capinópolis, Minas Gerais. Um público encantado com a cantata ‘Vencendo Desafios’ esteve presente no Salão de Eventos João Felippe na última segunda-feira (19.dez.22).

O evento, que encerrou as celebrações natalinas no município, foi realizado pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Capinópolis. As apresentações destacaram o talento de crianças, jovens e idosos.

Uma das apresentações que marcaram a noite foi a interpretação do professor Clayton e seus alunos, que levaram ao palco a canção “Aleluia”.

Celebrações de Natal em 2022

As celebrações natalinas tiveram início em Capinópolis com a decoração natalina, seguida da chegada do Papai Noel no dia 10 de dezembro, seguido da entrega de brinquedos às crianças no dia 17.

Fotos da Cantata – por Ananda Braga