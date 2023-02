Três bairros de BH terão abastecimento de água interrompido no domingo

Os bairros Pilar, no Barreiro, Belvedere, na Região Centro-Sul, e Olhos d’Água, na Oeste de Belo Horizonte , terão o abastecimento de água interrompido na manhã do próximo domingo (26/2).

De acordo com a Copasa, a pausa no abastecimento acontece pela interrupção programada no funcionamento da Subestação Elétrica do Cercadinho. Os bairros devem voltar a receber água a partir do restabelecimento da energia.