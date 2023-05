Três indiciados por acidente de lancha que matou duas pessoas

Três homens, de 26, 32 e 34 anos, foram indiciados por um acidente com lancha que matou um homem, de 52 anos, e uma mulher, de 22, afogados no Lago de Furnas, em Capitólio, na Região Sudoeste do estado.

Segundo a Polícia Civil, o trio foi indiciado por homicídio culposo.

No dia do acidente, uma lancha que levava a bordo a mulher de 22 anos, dentre outros passageiros, na região conhecida como “Cachoeirinha”, apresentou pane no motor e o piloto da embarcação, o investigado de 26 anos, solicitou apoio ao irmão.

O segundo marinheiro foi até o local, no mesmo momento em que uma terceira embarcação, uma chalana, levando a bordo a vítima de 52 anos dentre outros passageiros, chegou próxima à lancha defeituosa.

A chalana então emparelhou com a lancha, e os investigados realizaram o transbordo dos ocupantes para aquela embarcação.

Porém, de acordo com as investigações, a operação foi feita de forma imprudente, levando a chalana a virar na água. O acidente provocou a morte por afogamento do homem e da mulher, atestados pelos exames necroscópicos.

O delegado responsável pela investigação, Fernando Henrique Turini Berdugo, explicou a conclusão do procedimento.

“Concluímos que os três homens investigados imprudentemente concorreram para a morte das vítimas, ao permitirem o traslado de parte dos passageiros da lancha para a chalana, de modo que infringiu norma do artigo 121, parágrafo 3º, do Código Penal, motivo pelo qual são indiciados por estas infrações penais”, concluiu.

O acidente

O acidente aconteceu no dia 18 junho de 2022. Na época, a morte das duas vítimas foi confirmada pela Prefeitura de Capitólio.

Em nota, a Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (AMEG) se solidarizou com os amigos e familiares das duas vítimas fatais do acidente.