Três integrantes de quadrilha de ladrões de carga presos em flagrante

Três integrantes de uma quadrilha de ladrões de carga que age na Região Metropolitana de BH, de 19, 20 e 28 anos, foram presos na manhã desta quarta-feira (3/5), depois de roubarem uma Fiorino da Distribuidora de Cigarros Souza Cruz, carregada com uma carga de cigarros.

Os ladrões estavam em veículos roubados, com placas clonadas, e surpreenderam o motorista da empresa de cigarros, que estava num Fiorino, quando entregava uma encomenda na Avenida Altamiro Avelino Soares, 632, no Bairro Castelo, na região da Pampulha. O motorista foi rendido e um dos ladrões tomou o volante. Os ladrões chegaram num Chevrolet Ônix de cor prata, clonado.

Os assaltantes só não puderam prever que um soldado da PM, de folga, iria perceber a movimentação. Imediatamente, ele se afastou do local e entrou em contato com a Central de Operações da PM, que acionou viaturas do 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Sob o comando do tenente Assunção, várias viaturas foram para o local cercar os ladrões. Conseguiram localizá-los quando se preparavam para fazer o transbordo da carga, do Fiorino para uma Van, também clonada. Ao avistarem os policiais militares se aproximando, os ladrões iniciaram uma fuga, a pé. Eles foram perseguidos e presos.

Além da Fiorino, foram apreendidos dois veículos clonados, o Ônix e a van, produtos de roubos e também simulacros de arma de fogo. Os ladrões foram levados para a sede do 34º BPM e serão encaminhados para a Delegacia de Roubo de Carga. Os três têm passagens pela polícia, por roubo e tráfico de drogas.