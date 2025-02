Três pessoas morreram em grave acidente na BR-365, entre Ituiutaba e Santa Vitória

Acidente deixou 3 mortos em Santa Vitória

No final da tarde deste domingo, 02 de fevereiro, por volta das 17h30, um grave acidente foi registrado na BR-365, no km 818, entre Ituiutaba e Santa Vitória, próximo ao distrito de Flor de Minas.

Uma picape com dois ocupantes colidiu frontalmente com um carro de passeio que transportava três pessoas. O acidente aconteceu sob forte chuva, o que pode ter contribuído para a colisão.

O resultado foi trágico, com um total de cinco vítimas: três mortes e duas pessoas feridas, uma delas em estado grave.

Segundo os bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba, as vítimas foram atendidas por equipes da concessionária responsável pelo trecho, pelo Samu e por uma ambulância do município mais próximo.

Militares do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba estiveram no local, auxiliando nas operações de resgate e na gestão do tráfego. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar também estiveram presentes para investigar as causas do acidente.

Orientação do Corpo de Bombeiros: Durante chuvas intensas, redobre a atenção nas rodovias, reduza a velocidade ou, se possível, pare em local seguro fora da rodovia até que o temporal cesse.